Vidéo : un agent du FBI tire accidentellement sur un client en dansant dans un bar

La scène, qui a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, s'est passée peu avant 1h00 du matin, rapporte ABC News. On peut voir sur les images, l'agent fédéral danser au milieu de la piste de danse sous les encouragements des autres clients. Après avoir exécuté un salto arrière, il se rend compte que son revolver lui a échappé. C'est en tentant de le récupérer, qu'il actionne accidentellement la gâchette.

Le client touché à la jambe a rapidement été transporté à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger. L'agent a, quant à lui, était emmené au commissariat de Denver. Après avoir été entendu par la police locale, il a été remis à un responsable du FBI. L'agence fédérale a refusé de commenter l'affaire.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ

— Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 juin 2018