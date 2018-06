Donald Trump revendique le «droit absolu» de s'auto-gracier

«Comme cela a été stipulé par de nombreux spécialistes du droit, j'ai le droit absolu de me gracier, mais pourquoi le ferais-je alors que je n'ai rien à me reprocher ?», a affirmé Donald Trump sur Twitter. L'un de ses avocats, Rudy Giuliani, avait déjà évoqué cette possibilité, tout en assurant que le président n'en avait pas l'intention, reconnaissant que les conséquences politiques d'une telle décision pourraient être lourdes.

L'enquête sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou ainsi qu'une possible «obstruction de justice» de la part du président américain fait peser une épée de Damoclès sur le milliardaire.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juin 2018