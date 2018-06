Nouvelle-Zélande : une ex-prostituée reçoit l'ordre du Mérite pour son militantisme

«J'étais surprise quand on me l'ait donné», a déclaré l'ancienne prostituée à la BBC. «Je suis sous le choc», a-t-elle continué. «Je n'aurais jamais imaginé cela possible, il y a plusieurs semaines. Cela démontre un changement dans l'attitude des gens et c'est agréable de se sentir soutenu.»

Catherine Healy, enseignante dans les années 1980, a contribué à faire adopter en 2003 une loi qui a permis aux travailleurs du sexe d'exercer légalement dans la rue et dans des maisons closes. Ils bénéficient en conséquence du code du travail et d'autres protections sociales, notamment l'accès au système de santé.

Founding member of the NZ Prostitute’s Collective, Catherine Healy, created Dame Companion of the New Zealand Order of Merit for services to the rights of #sexworkers https://t.co/bxmzm5gVy7 pic.twitter.com/DBthVtae6O

— Paul Kidd (@paulkidd) 4 juin 2018