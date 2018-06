Philippines : le président Duterte embrasse une femme de force sur scène

Le président philippin s'exprimait lors d'une réunion consacrée au travailleurs philippins installés à l'étranger, organisée à Séoul (Corée du Sud). A un moment de son discours, il a demandé à deux jeunes femmes de venir le rejoindre, afin de leur offrir un livre.

Il a pris la première dans ses bras et l'a embrassée sur la joue, avant de faire un geste en direction de la seconde, mimant un bisou sur la bouche.

Après de longues secondes durant lesquelles la femme semble hésiter, celle-ci finit par accepter face à l'insistance du président philippin. Une scène qui sur le moment a suscité des applaudissements dans le public.

Si la jeune femme a pris la chose avec le sourire, la vidéo du bisou a suscité une vague de critiques, notamment sur les réseaux sociaux, nombreux étant ceux qui assimilent le geste du président à du harcèlement sexuel.

« Ce bisou demandé par Duterte à une travailleuse étrangère ? Un cas typique de harcèlement sexuel. Il a utilisé son pouvoir et son autorité pour obtenir de force le consentement de la pauvre fille »

That kiss Duterte "asked" from that OFW? Typical harassment.He basically used his power/authority to forcibly get consent from the poor girl

— Sharmane Quinto (@MeynQuinto) 3 juin 2018