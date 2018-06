Vidéo : une écrevisse se coupe un membre pour ne pas finir mangée

C'est le nouveau héros du web. Dans un restaurant chinois, une écrevisse s'est mutilée pour survivre.

Dans une vidéo postée sur le réseau social chinois Weibo et visionnée plus d'un million de fois, on aperçoit le crustacé qui tente de sortir d'un plat bouillonant. Sa pince le retient, il décide alors de l'arracher.

Jiuke, qui a mis la vidéo en ligne, a recueilli l'écrevisse héroique chez lui pour qu'elle puisse vivre dans son aquarium, selon le quotidien britannique The Guardian.

L'appétit des consommateurs chinois pour les écrevisses ne cesse d'augmenter, au point de faire de Pékin le premier producteur mondial de crustacés.

En 2016, les chinois ont consommé 879 300 tonnes d'écrevisse, selon le ministère de l'agriculture.