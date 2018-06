Convaincu par Kim Kardashian, Donald Trump commue la peine d’une détenue

Alice Marie Johnson avait été condamnée en 1996 à la perpétuité réelle dans une affaire de trafic de cocaïne. Une peine particulièrement lourde alors même qu’elle n’avait aucun antécédent judiciaire.

Présentée comme une détenue modèle au comportement exemplaire, cette arrière-grand-mère a ainsi passé vingt-deux ans de sa vie derrière les barreaux. Et avant l’intervention de Donald Trump, elle n’avait aucune possibilité de recours judiciaire.

Touchée par cette affaire, Kim Kardashian soutenait Alice Marie Johnson depuis plusieurs semaines, mettant notamment ses prestigieux avocats sur le dossier. Forte de sa popularité, elle avait également multiplié sur les réseaux sociaux les appels à la libération de la sexagénaire.

Point d’orgue de sa campagne de soutien, la star de télé réalité avait rencontré la semaine dernière le président Trump à la Maison Blanche pour plaider la cause d'Alice Marie Johnson. Une rencontre qui a suscité bon nombre de railleries.

Mais qui a payé. Après avoir appris la décision présidentielle, Kim Kardashian s’est réjouie de la nouvelle sur Twitter avec plusieurs messages. «Etre la première personne à lui dire, l’entendrer crier et pleurer ensemble est un moment que je n’oublierai jamais», a-t-elle confié, ajoutant vouloir se consacrer davantage à cet engagement.

The phone call I just had with Alice will forever be one of my best memories. Telling her for the first time and hearing her screams while crying together is a moment I will never forget.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 juin 2018