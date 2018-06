Brésil : enterré vivant pendant 7 heures, un nouveau-né survit miraculeusement

C'est une infirmière qui a donné l'alerte aux autorités locales après avoir vu l'enfant enterré dans le parc national du Xingu, dans l'État du Mato Grosso (ouest). Le bébé de sexe féminin, dont le cordon ombilical était encore attaché au corps, a d'ores et déjà été transféré à Cuiaba, capitale de l'État de Mato Grosso, afin d'être placé en soins intensifs pour nouveaux-nés.

Malgré les explications de la famille, qui auraient déclaré que le bébé était tombé sur la tête après que la mère ait accouché dans les toilettes, les forces de l'ordre ont décidé d'ouvrir une enquête « pour établir s'il s'agit d'un infanticide ou si elle pensait que l'enfant était mort-né ».

Dans un communiqué, la police locale a déclaré émettre de gros doutes sur la version avancée par les proches du bébé : « Comme le père refuse de reconnaître l'enfant et que la mère est âgée de seulement 15 ans, nous soupçonnons qu'ils aient pu tenter de tuer le nouveau-né ».

This is the moment a new born baby, buried alive for eight hours, was miraculously dug out from a shallow grave by police in Brazil. Relatives laid the baby girl to rest believing she had died at birth. pic.twitter.com/MU1j3U80Dc

