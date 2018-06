Justin Trudeau accusé d'attouchements par une journaliste

Les faits se seraient déroulés en 2000, lors d'un festival musical. Selon les informations du Creston Valley Advance, un journal de Colombie-Britannique (Ouest du Canada) qui a été le premier à diffuser cette affaire, le jeune Justin Trudeau se serait excusé après ces gestes inappropriés. «Je suis désolé. Si j'avais su que vous travailliez pour un journal national, je ne serais jamais allé aussi loin», aurait-il déclaré, d'après le témoignage de la journaliste.

Après près de deux décennies, l'affaire est de nouveau sur la devant de la scène : la média conservateur américain Breitbart l'a en effet à son tour partagée, ajoutant des photos de celui qui était alors le fils de l'ancien Premier ministre. On y voit Justin Trudeau, 28 ans, souriant lors de ce festival, un verre de bière à la main.

An 18-year-old editorial alleges Justin #Trudeau "groped" a female reporter at a #Creston B.C. festival.



"Didn't he learn through his vast experiences in public life, that groping a strange young woman isn't in the handbook of proper etiquette?" #cdnpolihttps://t.co/uCMuOnJMzB pic.twitter.com/q1zQpjjo24

— Nich Johansen (@NichJohansen) 8 juin 2018