Vidéo : Un orang-outan tente de stopper un bulldozer

Cette vidéo filmée sur l’île de Bornéo a pour principal objectif de dénoncer la déforestation. Sur les images, on peut apercevoir l'orang-outan grimper sur un arbre gisant le sol, et tentant de s’emparer du bulldozer qui désintègre les arbres. L’animal finit ensuite par s’enfuir. Finalement, il a été pris en charge par l’association de défense des animaux qui l'a mis à l’abri.

WORLD ENVIRONMENT DAY: This dramatic footage shows the devastating impact deforestation is having on precious orangutan habitat. ACT NOW - Plant a tree and protect precious Bornean Rainforest: https://t.co/ooEHmOYgOC#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/pyK72015US

