Elizabeth II a décoré les actrices Emma Thompson et Keira Knightley

Les actrices Emma Thompson et Keira Knightley ont été décorées par la reine Elizabeth II à l'occasion de son anniversaire. Tout comme 1.055 autres personnes.

Mais contrairement à ce qui était attendu, aucune personne intervenue dans l'incendie meurtrier de la tour Grenfell n'a été invitée.

Âgée de 59 ans, Emma Thompson a été élevée au rang d'Officier de l'Empire britannique pour services rendus à l'art dramatique. De même, pour Keira Knightley, du haut de ses 33 ans.

Une distinction accordée deux fois par an

La reine a également fait chevalier l'écrivain britannique d'origine japonaise et lauréat du Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro.

Et plein contexte terroriste, l'ancien chef de l'anti-terrorisme Mark Rowley au sein de la police londonienne a pour sa part été élevé au rang de chevalier.

Ces distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel an et à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine, célébré en juin bien qu'elle soit née le 21 avril 1926.