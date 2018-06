La première James Bond girl, Eunice Gayson, est décédée

Ce sont les producteurs de la saga inspirée par les romans de Ian Flemming qui ont partagé cette triste nouvelle le lendemain, sur Twitter.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq

— James Bond (@007) 9 juin 2018