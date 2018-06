Sommet du G7 : Emmanuel Macron a broyé la main de Donald Trump

Une photo, prise par la photographe Leah Millis pour l'agence de presse Reuters, laisse apercevoir cette marque blanche.

Ce véritable bras de fer rappelle la longue et ferme poignée de main que les deux hommes politiques avaient échangé en mai 2017. «Ma poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique mais un moment de vérité», avait confié le président français à l'époque.

Sur Twitter, cette photographie a beaucoup fait réagir les internautes.

"C'est moi qui ai la poignée de main la plus ferme / non c'est moi"

#G7



"Emmanuel Macron a serré si fort la main de Donald Trump qu'il y a imprimé la marque de son pouce pendant un instant"



via @franceinfo @Reuters pic.twitter.com/Oos80rWLr4

— Théo Maneval (@TheoManeval) 9 juin 2018