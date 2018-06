Pays-Bas : les premières maisons imprimées en 3D bientôt en location

Une maison de deux chambres est en cours de construction à Eindhoven, a rapporté mercredi The Guardian. Quatre autres seront également érigées courant 2019. Une vingtaine de familles ont déjà déposé un dossier pour louer la maison de deux chambres, équipée d'un balcon, une semaine seulement après la publication d'images, a expliqué l'entreprise Van Wijnen à l'origine du projet.

Pour l'entreprise, le projet pourrait révolutionner le monde de la construction. Les maisons du «Project Milestone» sont décrites comme «d'imprévisibles blocks entourés de verdure» et montrent une véritable liberté dans les formes, contrairement aux habitations traditionnelles. Elles permettront également, selon le constructeur, de réduire la facture environnementale grâce à l'utilisation de ciment en moins grande quantité.

A Dutch company is printing houses. Van Wijnen solved a bricklayer shortage with the world’s first 3D-printed homes.https://t.co/U1r7UEtAhZ pic.twitter.com/IRlS7fx86T

— Ken Rutkowski (@kenradio) 8 juin 2018