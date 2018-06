Jackson Odell, l'acteur de «Modern Family», est décédé

L'acteur américain Jackson Odell, âgé de 20 ans, est mort vendredi à Tarzana, en Californie, a annoncé dans la nuit de dimanche à ce lundi le magazine «Variety».

Connu pour ses rôles dans les séries «les Goldberg» et «Modern Family», le jeune homme a été découvert inanimé chez lui. Pour l'heure, il ne semble pas avoir été victime d'un acte criminel. Une autopsie va être pratiquée pour déterminer les circonstances du drame.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, sa famille a fait savoir qu’elle avait «perdu son fils et frère bien-aimé. Il restera une lumière brillante et un esprit talentueux et aimant». Annonçant devoir dorénavant faire face «en privé à cette perte incommensurable», elle ne fera pas d’«autres déclarations».