Photo de Trump au G7 : les meilleurs détournements

C'est «la» photo du sommet du G7 au Canada. Le cliché montrant Donald Trump assis à une table et faisant face aux autres dirigeants, tous debout, est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Jusqu'à devenir un mème.

Capturée par un photographe allemand travaillant pour le gouvernement, et publiée sur le compte de la porte-parole de la chancelière Angela Merkel, la scène immortalise les négociations des chefs d'Etat sur le crucial communiqué final, finalement désavoué par le président américain au détour d'un tweet.

Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoix pic.twitter.com/5GiGF6zTHr — Steffen Seibert (@RegSprecher) 9 juin 2018

Mais c'était sans compter la twittosphère, qui comme à son habitude s'en est donné à cœur joie dans la raillerie.

Entre détournements...

To whomever did this G7 photo-edit - bravo! pic.twitter.com/Bi1lo2kcll — Mark Kermode (@KermodeMovie) 10 juin 2018

«A celui ou celle qui a retouché cette photo du G7 : bravo !»

G7 Summit pic.twitter.com/HAiFItZn0q — Professional Heckler (@HecklerForever) 10 juin 2018

When Art History comes for you. pic.twitter.com/kCeq9nLqiy — Cameron Bailey (@cameron_tiff) 10 juin 2018

«Quand l'histoire de l'art vient à toi»

The Last Globalist Supper pic.twitter.com/R7bPKr1iMa — neontaster (@neontaster) 9 juin 2018

«Le dernier souper mondialiste» – en référence à «La Cène», de Léonard de Vinci.

«Six hommes et demi» – en référence à la série «Two and a half men» («Mon oncle Charlie»).

...et légendes

- Ecoute-moi, Donald. Le goûter, c'est à 16h.



- Mais j'ai faim.



- Tu obéis ou tu vas dans ta chambre !#Trump #G7 pic.twitter.com/3OpdJC9RLZ — Macron non merci (@EMacronNonMerci) 10 juin 2018

« Non, je n’ai pas envie de voir vos zizis. » pic.twitter.com/9mSDIZXpvK — Jean-Marc PROUST (@JM_Proust) 9 juin 2018

Quand ta mère t'explique que tu dois appeler quand tu rentres si tard (et que tu t'en fous) pic.twitter.com/Z5OCQ1nSwy — thomas snegaroff (@thomassnegaroff) 9 juin 2018

“Just tell us what Vladimir has on you. Maybe we can help.” pic.twitter.com/DLc7YJFXqT — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 10 juin 2018

«Dis-nous ce que Vladimir Poutine a sur toi. Peut-être que nous pouvons aider.»

“Donald, you were the last person to have the key to the restroom. Now, where is it?” pic.twitter.com/cuX64PtwMF — Tim Stanley (@timothy_stanley) 9 juin 2018

«Donald, tu étais la dernière personne à utiliser la clé des toilettes. Où l'as-tu mise ?»