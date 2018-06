«Sommet entre deux dictateurs» : la bourde de Fox News sur la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un

Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés à Singapour pour une rencontre très attendue, la première entre un chef d’Etat américain et un dirigeant nord-coréen.

Peu avant 20h30 samedi soir, l’avion présidentiel Air Force One se pose à l’aéroport de Singapour. Le locataire de la Maison Blanche sort de l’avion, descend l'escalier qui le mène au tarmac et salue la délégation venue l’accueillir.

De l'autre côté du Pacifique, nous sommes déjà dimanche matin aux Etats-Unis. Les images sont commentées en direct dans le talk-show matinal «Fox & Friends», par sa présentatrice, Abby Huntsman.

Alors qu'elle sollicite son invité, le financer et ex-directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, à réagir aux images, l’animatrice rebondit avec un lapsus qui fut vite remarqué.

«Peu importe ce qui se passe lors de cette réunion entre les deux dictateurs, ce que nous voyons en ce moment rentre dans l’Histoire», commente-t-elle.

Abby Huntsman, ou son invité, n’ont pas tout de suite saisi l’erreur. Mais la présentatrice a ensuite présenté peu après ses excuses dans l’émission : «Je tiens à souligner que, plus tôt, comme vous le savez, parfois vous ne dites pas toujours les choses parfaitement en direct à la télévision. J'ai qualifié le président Trump et Kim Jong-un de dictateurs. Je ne voulais pas dire ça, c’est ma faute, alors je m'excuse pour ça».

Réputée pour ses positions politiques plutôt conservatrices, plus proche du parti Républicain, Fox News est l’une des chaînes d’information les plus regardées aux États-Unis. Son émission matinale, «Fox and Friends», plébiscitée par Donald Trump, apparait comme un soutien solide au président américain.