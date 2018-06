Donald Trump répond aux insultes de Robert de Niro

Le président des Etats-Unis s’en est pris directement à l’acteur, qu’il qualifie de «personne au QI très bas».

Il «a reçu trop de coups à la tête par de vrais boxeurs dans les films. Je l’ai vu la nuit dernière et je pense qu’il est sincèrement sonné», explique ainsi Donald Trump, faisant notamment référence à Raging Bull, film de Martin Scorsese dans lequel Robert de Niro incarnait le boxeur Jake LaMotta.

Et le président américain de poursuivre : «j’imagine qu’il ne réalise pas que l’économie ne s’est jamais aussi bien portée, avec un chômage qui n’a jamais été aussi bas et des entreprises qui réinvestissent dans notre pays. Réveille-toi, tête à claques !».

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 juin 2018