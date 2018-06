D'après ses carnets de voyage, Albert Einstein était raciste

«Ce serait franchement dommage que ces Chinois supplantent toutes les autres races», «les enfants sont sans âme» ou encore «j'ai remarqué qu'il y avait bien peu de différences entre les hommes et les femmes ; je ne comprends pas quel genre d'attraction fatale les femmes chinoises possèdent qui fascine les hommes à ce point».

Voilà des morceaux choisis des notes couchées par le célèbre physicien au gré de ses pérégrinations en Chine ou au Ceylan (Sri-Lanka).

Autant de paroles qui tranchent avec les positions connues de ce pacifiste, qui a constamment dénoncé la ségrégation raciale.

Dans ses carnets, le prix Nobel épargne un pays, le Japon, arguant «que tout le monde ne peut que l'aimer et l'admirer».

Quant à ses habitants, il les dépeint comme étant «sans ostentation, honnêtes, dans l'ensemble très plaisants».

Ze'ev Rosenkranz, qui a traduit les carnets d'Einstein de l'allemand à l'anglais, se refuse à lui trouver des excuses, en légitimant ces propos comme reflets «des idées de son temps».

Check out this Smithsonian Magazine article on my new edition of Einstein's Travel Diary to the Far East, Palestine, and Spain! There's a link to Amazon to pre-order the new edition!https://t.co/hyb3WDImS4

— Ze'ev Rosenkranz (@einsteinstravel) 25 avril 2018