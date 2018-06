Deux homosexuels agressés pendant la Coupe du monde

Selon les informations des médias locaux, les deux hommes ont été agressés par deux individus alors qu’ils sortaient d’un taxi.

L’une des deux victimes, identifiée par la presse russe comme étant un supporter français nommé O. Davrius aurait de nombreuses blessures à la tête, ainsi que la mâchoire fracturée. L’état de son compagnon reste inconnu. Mais selon la presse russe, il serait «handicapé» après l’agression.

Les agresseurs, deux jeunes hommes originaires du Daguestan, ont été arrêtés par la police immédiatement après les faits. Un responsable de la police de Saint-Petersbourg, cité par les médias locaux, a estimé que «même si les blessés sont des homosexuels, rien ne justifie cette agression».

Par ailleurs, Peter Tatchell, militant britannique pour les droits de l’homme a été arrêté samedi matin alors qu’il protestait contre l’absence de réaction du président russe Vladimir Poutine face aux massacres visant les homosexuels en Tchétchénie.

L’homme, qui brandissait une pancarte accusant Poutine, a été rapidement relâché après avoir passé deux heures dans un commissariat à Moscou. Il est convoqué devant un juge le 26 juin, mais assure qu’il aura alors déjà quitté le pays.

VIDEO: British gay rights activist Peter Tatchell arrested in Moscow for holding a one-man protest against Russia's record on LGBT rights, hours before the #WorldCup kick-off pic.twitter.com/gmmdycuoea

— AFP news agency (@AFP) 14 juin 2018