Des scientifiques ont dressé le premier portrait-robot de Dieu

Des chercheurs ont essayé de représenter le visage de Dieu tel qu'il est perçu aux Etats-Unis. L'expérience a révélé la diversité des croyances en fonction des origines et des préférences politiques des fidèles interrogés.

Dans le cadre d'une étude relatée dans la revue PLOS One, le 11 juin dernier, trois chercheurs en neuropsychologie de l'université de Caroline du Nord ont interrogé un panel de plus de cinq cents chrétiens nord-américains pour savoir comment ils imaginaient le visage de Dieu. Le panel comprenait 330 hommes et 181 femmes, de différents âges, origines et préférences politiques.

L'équipe de professionnels a montré des centaines de visages pris aléatoirement. Les participants ont alors choisi ceux qui correspondaient le plus à l'image qu'ils se faisaient de Dieu, précise Ulyces.

Après avoir fusionné les réponses, les chercheurs ont pu contaster que le Dieu généralement imaginé serait jeune, caucasien et aimant, mais les perceptions varient selon l'idéologie politique des croyants. Les Démocrates voient Dieu comme relativement «plus féminin», «plus afro-américain» alors que les Républicains ont tendance à imaginer un Dieu «plus masculin», «plus riche» et «plus puissant».

Les psychologues ont réalisé que les gens imaginent un Dieu à leur propre image en matière d'apparence et d'âge. Ainsi les participants âgés voient un Dieu plus âgé et les jeunes envisagent un Dieu jeune. «L'égocentrisme suggère que les gens voient le monde et les autres à travers le prisme du soi», ont-ils conclu.