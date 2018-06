99,6 % des téléspectateurs Islandais ont regardé le premier match de leur équipe au Mondial

Alors que le pays compterait, aux dernières nouvelles, d'après l'ONU et la Banque mondiale notamment, quelque 334.252 habitants, il étaient en grande partie devant leur écran.

Pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde, les joueurs de la sélection nationale de football islandaise, les «Strákarnir okkar», y affrontaient, samedi 16 juin, l'ogre argentin et s'en sont sortis sur un formidable match nul (1-1).

99,6% of all people in Iceland watching TV during #ARGISL at @FIFAWorldCup were watching the match. That is some statistic. #fyririsland https://t.co/w8WNGpDoi9

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 18 juin 2018