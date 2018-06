Coupe du monde : un moteur de l'avion de l'équipe d'Arabie Saoudite prend feu

Alors qu'ils se rendaient dans la ville russe pour affronter l'Uruguay mercredi, les joueurs d'Arabie Saoudite ont dû faire face à un incident impressionnant : une partie de leur avion s'est embrasé en plein vol.

Bien que spectaculaire, le problème technique n'a pas eu de conséquence grave et n'a fait aucun blessé.

La fédération saoudienne de football a publié un communiqué dans la foulée : «Tous les joueurs de l'équipe nationale saoudienne sont sains et saufs, après la défaillance technique d'un moteur de l'avion qui vient d'atterrir à l'aéroport de rostov-on-Don».

| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they’re heading to their residence safely.

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) 18 juin 2018