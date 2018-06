Donald Trump agite le spectre d'une crise migratoire en Europe pour défendre sa politique

«Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants alors que l'immigration secoue la coalition déjà fragile de Berlin», a tweeté le président américain alors que la chancelière allemande, Angela Merkel, joue sa survie politique.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

«La criminalité en Allemagne est très en hausse. Grosse erreur dans toute l'Europe que de laisser entrer des millions de personnes qui ont si fortement et violemment changé leur culture !», a poursuivi Donald Trump, contredisant les statistiques officielles allemandes montrant une baisse de la criminalité en 2017.

«Nous ne voulons pas que ce qui se passe avec l'immigration en Europe se passe avec nous !», a-t-il encore lancé.

Une salve de tweets matinaux aux airs de contre-offensive face à la pression montante aux Etats-Unis pour qu'il mette fin aux séparations d'enfants migrants à la frontière, alimentée par des récits déchirants, l'indignation y compris dans le camp républicain et le malaise exprimé par Melania Trump elle-même.

Près de 2.000 enfants ont été séparés de leurs parents dans les six semaines ayant suivi la mise en oeuvre d'une politique de «tolérance zéro» sur l'immigration clandestine, mi-avril, d'après les chiffres officiels de l'administration Trump. Des centaines sont hébergés, avec d'autres mineurs arrivés seuls à la frontière, dans de grands centres de rétention près de la frontière avec le Mexique.

Face à la tempête de réactions outrées jusque dans les milieux religieux conservateurs très influents sur son électorat, Donald Trump tient le même cap depuis des jours, martelant que la responsabilité revient aux démocrates qui bloquent, selon lui, toute avancée sur une réforme migratoire incluant ses exigences -notamment sur un mur à la frontière et une limite à l'immigration légale- alors même que les républicains détiennent la majorité au Congrès.

«CHANGEZ LES LOIS», a tonné le président dans un tweet lundi. «C'est la faute des démocrates qui sont faibles et inefficaces sur la sécurité aux frontières et la criminalité. Dites-leur de commencer à penser aux gens dévastés par la criminalité venant de l'immigration illégale».

Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juin 2018