Migrants : Melania Trump ne veut pas voir les enfants séparés de leurs parents

Depuis mi-avril, la nouvelle politique américaine de tolérance zéro à la frontière avec le Mexique a conduit 2.000 enfants à être séparés de leurs parents, car ils étaient entrés illégalement sur le sol américain. Les démocrates s’y opposent fortement.

NEW: Statement from @FLOTUS spokeswoman @StephGrisham45 to me regarding what’s happening to kids at our borders: pic.twitter.com/fpsfHJSOTa

Donald Trump a accusé sur Twitter les démocrates d'être responsables de cette situation. «Les démocrates peuvent apporter une solution à la séparation forcée des familles à la frontière en travaillant avec les républicains à une nouvelle loi, pour une fois ».

Democrats can fix their forced family breakup at the Border by working with Republicans on new legislation, for a change! This is why we need more Republicans elected in November. Democrats are good at only three things, High Taxes, High Crime and Obstruction. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2018