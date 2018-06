Son père absent le jour du mariage, Meghan Markle a fondu en larmes

Thomas Markle a expliqué avoir annoncé son absence aux futurs époux par téléphone : «Ils étaient déçus... et tous les deux ont dit : "Prends soin de toi, nous nous inquiétons beaucoup à ton sujet"».

WORLD EXCLUSIVE: Thomas Markle talks about his heart surgery and the moment he told Meghan he couldn’t attend the royal wedding #GMB pic.twitter.com/oIpPjPbd6u

— Good Morning Britain (@GMB) 18 juin 2018