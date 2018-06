L'addiction aux jeux vidéo classée comme maladie mentale par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère désormais l'addiction aux jeux vidéo et les troubles qui y sont associés («gaming disorder», en anglais) comme une maladie mentale.

La nouvelle a été officialisée par Shekhar Saxena, directeur du département Santé mentale et abus de substances actives, jeudi 14 juin, lors d'un point presse, à Genève (Suisse).

«Les conclusions de publications scientifiques, les besoins ainsi que les demandes de traitements dans de nombreuses régions du monde, et les recommandations de notre groupe de scientifiques nous ont menés à ajouter les troubles liés au 'gaming' à la classification internationale des maladies (CIM-11)», a-t-il ainsi déclaré.

World Health Organization: compulsive video-game playing now qualifies as a new mental health condition. https://t.co/h1k5XgtGi6 — AP Business News (@APBusiness) 18 juin 2018

Et d'ajouter : «Laissez-moi vous rappeler que les addictions liées aux paris font déjà partie de la CIM-10 Les troubles causés par l'addiction au jeux vidéo les ont donc complétées», a-t-il détaillé.

Le CIM est un système de classification international utilisé par tous les médecins du monde.

Il sert de base pour établir les tendances et les statistiques sanitaires, partout sur la planète, et contient environ 55.000 codes uniques pour les traumatismes, les maladies et les causes de décès, rappelle l'OMS.

Perte de contrôle et hausse du temps de jeu

Concernant le «gaming disorder», celui-ci est défini comme «un comportement lié aux jeux vidéo sur Internet ou hors-ligne.

Il se caractérise «par une perte de contrôle du jeu, une priorité croissante accordée à ce dernier par rapport à d'autres activités, au point qu'il prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt», avait déjà averti l'OMS, en janvier.

Telle une drogue, l'addiction aux jeux vidéo se traduit également par «la poursuite et l'augmentation de l'activité dans le jeu malgré l'apparition de conséquences négatives».

Un individu devra présenter ces caractéristiques pendant au moins un an pour être officiellement diagnostiqué comme étant atteint du «gaming disorder».