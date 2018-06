L’orang-outan le plus vieux du monde est mort en Australie

« Elle a tant fait pour la colonie du zoo de Perth et la survie de son espèce », regrette Holly Thompson, responsable du secteur primate de l’établissement. « Elle était une membre fondatrice de notre programme de reproduction et laisse derrière elle un héritage incroyable ».

Puan, qui signifie « Dame » en indonésien, vivait dans le zoo depuis 1968 et un don de la Malaisie. L'établissement lui a rendu hommage en publiant sur Twitter la dernière photo prise du grand singe.

This is the last photo of Puan, taken by her keeper, Martina Hart. Read her moving tribute farewelling the world's oldest Sumatran Orangutan! https://t.co/KCjrvCs4wp pic.twitter.com/vJd0dWDp5k

— Perth Zoo (@PerthZoo) 19 juin 2018