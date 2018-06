Politique migratoire de Trump : une ministre chassée d'un restaurant mexicain

La responsable dînait dans un restaurant mexicain de Washington quand d'autres clients sont venus lui reprocher la «tolérance zéro» du gouvernement, et en particulier le fait de séparer les enfants de clandestins de leurs parents.

Une vidéo postée par une association antiraciste sur les réseaux sociaux montre la ministre, tête baissée, sous les hués des activistes, qui crient notamment : «si les enfants ne peuvent pas manger en paix, vous ne pouvez pas manger en paix!». Elle est finalement sortie du restaurant au bout de quelques minutes.

Part one of a video of @mdc_dsa @DC_IWW and others shouting DHS Secretary Nielsen out of a restaurant. She doesn’t need to be kidnapping #immigrantchildren to deserve this treatment. Don’t give the regime a moment of rest. #KeepFamilesTogether pic.twitter.com/B3RfraOk1E

— Smash Racism DC (@SmashRacismDC) 20 juin 2018