Une journaliste américaine fond en larmes en parlant de centres de détention pour enfants migrants

Alors qu’elle s’apprêtait à révéler une dépêche de l’agence de presse AP selon laquelle l’administration américaine envoie des bébés et de jeunes enfants de migrants dans des centres de rétention, elle a rapidement perdu ses moyens. «C’est invraisemblable», a-t-elle commenté à l’antenne.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR

N’ayant pas pu aller au bout de la dépêche, la journaliste a ensuite partagé sur Twitter le texte qu’elle voulait lire. «Des dirigeants de l’administration Trump ont envoyé des bébés et des jeunes enfants séparés de force de leurs parents dans au moins trois refuges "âge tendre" dans le sud du Texas», peut-on y lire. «Les avocats et le personnel médical qui sont allés dans les refuges ont décrit des enfants en pleurs et en crise dans les salles de jeux».

All from this Associated Press story that broke while I was on the air tonight, but which I was unable to read on the air:https://t.co/2VBLTVxvQq





Again, I apologize for losing it there for a moment. Not the way I intended that to go, not by a mile.

— Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 juin 2018