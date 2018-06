Vidéo : un proche de Trump se moque d'une petite trisomique mexicaine séparée de sa mère

La scène s’est déroulée sur la chaîne de télévision Fox News, lors d’un débat entre Corey Lewandowski et Zac Petkanas, ex-conseiller au comité national démocrate. Au cours de l’échange, ce dernier rappelle le cas de cet enfant «prise à sa mère et mise dans une cage», comme l’exige la tolérance zéro à l’égard des migrants prônée par Donald Trump.

Manifestement peu enclin à s’émouvoir du traitement subi par l’enfant, Lewandowski ironise alors en lâchant un «Snif, snif» (womp, womp en anglais). De quoi susciter l’ire de de Petkanas. «Venez-vous vraiment de dire 'snif snif' à une fillette de dix ans atteinte de trisomie 21 et séparée de sa mère ? Comment osez-vous ? Comment osez-vous ? Comment osez-vous ?», lui lance-t-il alors.

.@Zac_Petkanas says on Fox News a 10-year-old girl with Down Syndrome was separated from her mother at the border.





Corey Lewandowski responds: "Womp womp." pic.twitter.com/cZMXWmwbjw

— Jon Passantino (@passantino) 19 juin 2018