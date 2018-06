La Première ministre de Nouvelle-Zélande accouche d'une petite fille

Le Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a donné naissance ce jeudi à son premier enfant. «Notre petite fille est enfin arrivée ! », ont annoncé les heureux parents.

« Bienvenue dans notre village ma petite », a écrit Jacinda Ardern sur ses comptes Facebook et Instagram. Je me sens très chanceuse d'avoir une petite fille en bonne santé qui est arrivée à 16h45 et pèse 3,31 kg. Merci pour vos messages et votre gentillesse. Nous allons très bien merci à la merveilleuse équipe de l'équipe de l'hôpital d'Auckland. »

Le bureau du Premier ministre avait annoncé auparavant que Jacinda Ardern et son mari Clarke Gayford étaient arrivés à l'hôpital à 5h50 du matin.

La deuxième dirigeante à accoucher durant son mandat

Jacinda Ardern est devenue la deuxième dirigeante de l'Histoire à donner naissance à un enfant durant son mandat. Avant elle, la Première ministre du Pakistan Benazir Bhutto avait accouché en 1990.

Durant sa convalescence, qui doit durer six semaines, elle sera remplacé par le vice-Premier ministre Winston Peters. « C'est un jour heureux et au nom de la coalition gouvernementale nous lui souhaitons le meilleur à elle et à Clarke. »

Le minsitre de la Justice Andrew Little a pour sa part posté sur Twitter un message très mignon à l'attention de la jeune maman.

La grossesse et l'accouchement de la Première ministre a suscité un véritable engouement en Nouvelle-Zélande, de nombreux médias ayant mis en place un suvi en direct de la situation