Australie : une ancienne finaliste de Master Chef SDF après s’être fait voler 250.000 dollars

Le cauchemar a commencé lorsque la mère de deux enfants et son époux ont voulu vendre la maison qu'ils possédaient à la périphérie de Melbourne. La passionnée de cuisine a alors utilisé un système électronique de transferts de biens immobiliers australiens, géré par Property Exchange Australia (PEXA) pour pouvoir racheter plus facilement sa prochaine maison.

Sauf que le produit de la vente de sa propriété, soit 250.000 dollars australiens, a été transféré sur le compte d'un hackeur qui a piraté la plate-forme à laquelle l'ex-candidate avait fait appel pour mener cette transaction.

«Les amis, je suis sur la chaîne ten news ce soir à 5h mais pour de mauvaises raisons. Ma famille et moi avons été passés à la moulinette cette semaine. Pour tous ceux qui pensent à acheter ou à vendre une maison, il faut connaître notre histoire... écouter ou lire...», a tenté d'avertir la star du petit écran sur son compte Facebook.

«PEXA dispose de solides protections contre la fraude et de procédures d'authentification strictes intégrées à sa plate-forme», a déclaré son directeur général par intérim, James Ruddock qui a ajouté que la plate-forme n'a pas été piratée, mais que les comptes de messagerie des pratiquants l'étaient.

