«Je m'en moque complètement, et vous ?» : la veste de la discorde de Melania Trump

En pleine polémique sur la poltique migratoire de son pays, Melania Trump s'est rendue, jeudi, dans un refuge pour enfants clandestins à McAllen (Texas). A son départ puis son retour à la Maison Blanche, la First Lady s'est affichée avec une parka, portant au dos une inscription pour le moins controversée...

«Je m'en moque complètement, et vous ?», était-il écrit sur la veste de Melania Trump. Quelques mots seulement qui ont suscité de nombreuses interrogations d'internautes, estimant pour certains qu'il s'agissait d'une grossière maladresse étant donné le contexte et l'objet de son déplacement, pour d'autres d'un message destiné à son époux, dont on sait que les relations qu'elle entretient avec lui ne sont pas forcément au beau fixe.

This is not a joke.





Melania Trump wore a jacket to visit child detention centers that read: "I really don't care. Do u?"





I'm actually speechless. https://t.co/Ume21zIGra — Zac Petkanas (@Zac_Petkanas) 21 juin 2018

Voici le manteau controversé de Mélania Trump porté le jour où elle visite un centre de détention pour enfants à la frontière.





Melania Trump Wore a Jacket Saying ‘I Really Don’t Care’ on Her Way to Texas Shelters https://t.co/dGiQuNvF3h — Christian Latreille (@clatreil) 21 juin 2018

«Ce n'est pas une blague. Melania Trump portait une veste disant ‘Je m'en fiche complètement, et vous?' pour se rendre dans des centres de détention d'enfants. J'en suis sans voix», a ainsi tweeté Zac Petkanas, un communicant affilié au parti démocrate.

«Il n'y a pas de message caché»

La responsable de la communication de Melania Trump, Stephanie Grisham, a vite tenté de désamorçer la polémique naissante. «Il n'y a pas de message caché. C'est juste une veste (...). Après l'importante visite d'aujourd'hui au Texas, j'espère que les médias ne vont pas choisir de se concentrer sur sa garde-robe», a-t-elle dit.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 juin 2018

Donald Trump a lui sa petite idée sur la question. Sur Twitter, il a indiqué que le message de son épouse était en fait adressé aux.. médias et aux «fake news» qu'ils véhiculent. «Melania a appris à quel point ils étaient malhonnêtes, et elle ne s'en préoccupe vraiment plus», a-t-il écrit sur le site de micro-blogging.