Mort du rappeur XXXTentacion : un suspect a été arrêté

Déjà connu des services de la justice américaine pour détention de stupéfiants, violences conjugales, braquages et des infractions liées à la détention d’armes, Dedrick Williams, 22 ans, a été interpellé lors d’un contrôle routier, indique la police du comté de Broward. Deux autres suspects sont toujours en fuite.

Detectives from BSO’s Strategic Investigations Division assisted homicide detectives by taking Dedrick Williams into custody Wednesday night following a traffic stop. Detectives are seeking additional suspects. The investigation continues. Updates will be provided once available. pic.twitter.com/H2nubE9bGz

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 21 juin 2018