Un couple de SDF trouve 300.000 euros et est accusé de blanchiment d'argent

Un couple de sans-abri a été arrêté en Flandre (Belgique) après avoir découvert un butin de 300.000 euros dans la maison d'une riche veuve décédée.

Généreux, les deux chanceux avaient commencé à partager l'argent avec d'autres amis SDF et des gens qui les avaient aidés.

C'est par le biais d'amis squatteurs que le couple de SDF a eu l'information qui leur a permis de mettre la main sur cette somme astronomique : « Vous devriez jeter un coup d'oeil à la rue du Cloître, la maison d'une riche veuve décédée est vide depuis plus d'un an et est certainement remplie de trésors ». Après avoir mis la main sur les billets, Joey D. et Kimberley A. décident d'en faire profiter neuf de leurs plus proches amis.

Alors qu'il se trouvait dans l'abri de jardin d'amis impliqués dans une affaire de drogue, le couple a été arrêté totalement par hasard, la police ayant trouvé suspect que Joey D. se trouve en possession de la somme de 50.000 euros en petites coupures.

Désormais poursuivi pour blanchiment d'argent, le couple de Robin des bois risque une peine de 18 mois de prison et pas moins de 6000 euros d'amende. Le petit-fils de la veuve a dores et déjà réclamé la restitution totale de la somme ainsi que 40.000 euros de compensation au vu du préjudice moral.