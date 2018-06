Le navire Lifeline attend en mer avec 230 migrants une solution diplomatique

Rome a exclu de laisser le navire entrer dans un port italien, et a dit vouloir vérifier la correspondance entre le pavillon néerlandais du bateau et sa nationalité.

«Nous attendons une solution diplomatique, des discussions sont en cours entre différents Etats» pour accueillir le Lifeline et les naufragés, a dit à l'AFP Axel Steier, le représentant en Allemagne de l'organisation, refusant d'apporter d'autres précisions sur ces pourparlers.

Il doit y avoir dimanche un ravitaillement depuis Malte «pour apporter des couvertures, des médicaments, de la nourriture», a-t-il ajouté, assurant que le navire, resterait dans les eaux internationales en attendant une résolution de la situation.

L'Italie accuse l'ONG Lifeline d'avoir agi en contravention du droit international en prenant à son bord les migrants alors que les garde-côtes libyens étaient en train d’intervenir.

L'organisation assure être venue en aide à des naufragés en perdition, environ 230 personnes dont 14 femmes et 4 enfants.

Steier a aussi rejeté les affirmations de Rome qui accuse le navire de battre illégalement pavillon néerlandais. La représentation des Pays-Bas auprès de l'Union européenne a pour sa part assuré que le navire n'apparaît pas dans les registres navals néerlandais.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG

— MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 21 juin 2018