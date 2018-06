Mer Méditerranée : l'Italie et Malte refusent l'accostage du Lifeline

Après l'affaire de l'Aquarius de SOS Méditerranée, le nouveau gouvernement italien a une nouvelle fois refusé d'ouvrir ses ports au Lifeline avec à son bord plus de 200 migrants.

«Le bateau illégal Lifeline est maintenant dans les eaux maltaises avec son chargement de 239 migrants. Pour la sécurité de l'équipage et des passagers, nous avons demandé que Malte ouvre ses portes», a annoncé le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini sur Twitter. Tout en ajoutant qu'«évidemment, ce bateau devra ensuite être mis sous séquestre et son équipage arrêté».

Dans une vidéo, Matteo Salvini a expliqué que «ce bateau ne verra l'Italie que sur une carte postale parce qu'il y a des règles». Selon les autorités italiennes, l'ONG allemande n'aurait pas respecté les instructions. Notamment celle où elles demandaient à ce que les migrants soient remis aux garde-côtes libyens pour les ramener en Libye.

La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati.



Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.



Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato.



Mai più in mare a trafficare.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 juin 2018