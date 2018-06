Zimbabwe : tentative d'assassinat du Président de la République lors d'un meeting

Les images de l'attaque diffusées sur les réseaux sociaux font froid dans le dos. Suite à l'explosion, plusieurs personnes ont été blessées. Interrogé par l'AFP par téléphone, George Charambra, le porte-parole du président zimbabwéen a déclaré : « Le président à été évacué avec succès. Il se trouve au siège de la province à Bulawayo. Nous pensons qu'il s'agit d'une explosion, qui s'est certainement produite très près de la tribune où se trouvaient les personnalités. »

As captured in Zimbabwe today .. at a rally addressed by the president pic.twitter.com/xW0EKOT42J

— Sure Kamhunga (@sure_kamhunga) 23 juin 2018