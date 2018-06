Au moins 86 morts dans des violences dans le centre du Nigeria

Une attaque présumée d'éleveurs nomades contre des fermiers, dans le centre du Nigéria, a fait 86 morts. La région est touchée par une vague de violences intercommunautaires, a indiqué dimanche la police.

Selon la commissaire de police Undie Adie, une enquête menée samedi dans les villages dans la région de Barikin Ladi, dans l'Etat du Plateau, a permis de déterminer qu'un total de «86 personnes avaient été tuées». Au total, six personnes ontété blessées dans ces attaques, et 50 maisons incendiées. Plus tôt dimanche, un couvre-feu a été instauré dans cette région secouée depuis plusieurs jours par des affrontements entre éleveurs et fermiers.

Le couvre-feu a pris effet immédiatement «pour éviter une rupture de la loi et de l'ordre», a déclaré un porte-parole du gouvernement de l'Etat du Plateau, Rufus Bature.

Des attaques contre des véhicules

Dimanche, des jeunes de l'ethnie Berom ont mis en place des barricades sur la route entre Jos (capitale de l'Etat) et Abuja (capitale fédérale) pour attaquer les automobilistes qui ressemblaient à des «peuls et des musulmans», selon des voyageurs ayant échappé aux attaques.

Policiers et militaires ont confirmé les attaques contre les véhicules, sans donner de bilan. Mais, selon un des voyageurs, Baba Bala, au moins six personnes ont été tuées dimanche sur cet axe routier dans les attaques. «Je m'en suis sorti avec des vitres brisées et des dommages sur ma voiture. J'ai vu six cadavres et plusieurs véhicules abimés», a-t-il raconté. Ces dernières violences s'inscrivent dans un cycle d'attaques et de représailles entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs de la région.