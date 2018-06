Etats-Unis : elle prend soin d'un homme aveugle et sourd, sa gentillesse fait le tour du monde

Le hasard fait bien les choses. Une image d’une jeune fille faisant la conversation à un homme aveugle et sourd dans un avion est récemment devenue virale.

Pourtant, rien ne s’était passé comme prévu. Voyageant entre Boston et Los Angeles, une jeune Américaine nommé Clara et sa mère n’était pas censée prendre ce vol pour Portland et n’aurait jamais dû se trouver là, pour aider ce monsieur.

Mais, alors que l’avion venait de décoller, une hôtesse a demandé si l’un des passagers parlait la langue des signes. Or il se trouve que Clara, dont la présence était parfaitement due au hasard, l'a très récemment apprise.

Elle s’est ainsi mise à contribution de l’hôtesse qui souhaitait savoir de quoi avait besoin le passager handicapé, qui ne comprend la langue des signes, que si celle-ci est dessinée au cœur de sa paume.

En discutant avec lui, Clara a compris qu’il avait besoin d'un verre d'eau, et qu'il souhaitait connaître l'heure d'arrivée du vol. Au cas où, elle est ensuite restée auprès de lui, et les deux nouveaux amis en ont profité pour discuter, pendant toute la durée du vol.

«Elle a appris le langage des signes parce qu’elle est dyslexique et dysorthographique», a alors expliqué sa mère, qui a avoué être particulièrement fière de sa fille. A tel point qu'elle a publié un message et les photos de sa fille sur facebook.

Habitée par sa seule envie de bien faire, Claire, elle, avait pour seule crainte «de dire quelque chose de travers». La jeune fille a en effet expliqué «qu'elle ne connaissait pas bien son orthographe». Mais Clara n’a commis aucun impair, au contraire, et son altruisme a ému le monde entier.