Vidéo : il essaie d'embrasser une journaliste et reçoit une volée de bois vert

A quelques minutes d'entamer un direct, la journaliste télé brésilienne Julia Guimaraes, envoyée spéciale en Russie où elle couvre la Coupe du monde, a récemment été la cible d'une tentative de baiser forcé de la part d'un homme malintentionné.

Mais la reporter ne s'est pas laissée faire, c'est le moins que l'on puisse affirmer. «Ne fais pas ça, ne fais plus jamais ça. Je ne t'ai jamais autorisé à m'embrasser. Ce n'est ni poli, ni correct. Ne fais jamais ça à une femme, d'accord ?», a-t-elle hurlé à son agresseur, après avoir esquivé son bisou. La jeune femme a rapporté que c'est déjà la deuxième fois que ce type d'incident lui arrive depuis le début de la compétition.

É difícil encontrar palavras... Por sorte, nunca vivi isso no Brasil! Aqui já aconteceu por 2 vezes. Triste! Vergonhoso! https://t.co/8sdukYw8FG — Julia Guimarães (@juliacgc) 24 juin 2018

Il y a plusieurs jours, la journaliste colombienne Julieth Gonzalez Theran avait elle été victime d'une tentative d'agression sexuelle en plein direct depuis la Russie. Un homme l'avait embrassée de force et lui avait touché la poitrine. «J’étais là pendant deux heures pour préparer mon direct et rien ne m’est arrivé. Mais une fois en live, cet homme a profité de moi. Il est venu, m’a embrassée et a touché ma poitrine. J’ai été obligée de continuer et ensuite, j’ai voulu voir s’il était toujours là, mais il était déjà parti», avait-elle réagi sur Instagram.