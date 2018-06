Irlande : sa femme perd la vue, il apprend à la maquiller

Tout a commencé lorsque Mona s’est rendue chez un maquilleur, Rosie O’Driscoll, pour être maquillée pour une soirée. A ses côtés, son mari, Des, blague et se moque gentiment de la maquilleuse. Amusée, celle-ci lui tend le pinceau et lui dit : «Allez-y, je vous regarde».

Losing your eyesight brings with it a range of challenges. For Mona Manahan it meant the simple pleasure of putting on her makeup became near impossible - so her lovely husband Des stepped in to help. And ladies... a pearl of wisdom from Des... "Less is more" pic.twitter.com/c526vrrQCK

