Une conductrice sort miraculeusement indemne du vol plané de sa voiture

La scène s'est produite récemment à Flowood, aux Etats-Unis. Suite à un énorme accident, une conductrice est miraculeusement sortie indemne de sa voiture.

Sur les images des caméras de surveillance relayées par le site Wafb, on aperçoit une voiture blanche arriver à vive allure.

Sur la vidéo, Shelby Lynne May, la conductrice identifiée par la suite, semble perdre le contrôle de sa voiture qui dérape latéralement dans un remblai, fait un vol plané impressionnant et atterrit entre deux pompes à essence.

VIRAL VIDEO: Driver miraculously walks away after car goes airborne, careens towards gas pumps https://t.co/GBom4jRyf1 pic.twitter.com/j7NZgKniTt — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) 22 juin 2018

Par miracle, le véhicule ne prend pas feu. Sonnée mais debout, la conductrice sort du véhicule, parvenant, malgré le choc, à marcher seule.

Shelby Lynne May a été emmenée à l'hôpital avec des blessures mineures et a depuis été arrêtée et accusée de «conduite dangereuse».