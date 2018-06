Fusillade dans un journal aux Etats-Unis

Des médias ont indiqué que cette fusillade avait fait des morts et plusieurs blessés mais ce bilan n'a pas été confirmé de source officielle. Selon la chaîne CBS, citant deux sources anonymes, il y aurait quatre morts.

L'autorité chargée du contrôle des armes à feu (ATF) «répond à une fusillade au Capital Gazette à Annapolis», a écrit sur son compte Twitter cette agence.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ

La police a fait état de la présence d'un «tireur actif» dans le bâtiment de ce journal. «Confirmation d'un tireur actif», a écrit sur Twitter la police du comté d'Anne Arundel dans le Maryland. «Le bâtiment a été évacué. Les officiers continuent de fouiller l'immeuble».

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall.

— Anne Arundel Police (@AACOPD) 28 juin 2018