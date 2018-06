Jérusalem : une mannequin choque en posant nue près du mur des Lamentations

Sur la photo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit la jeune femme de 26 ans assise sur une chaise en plastique blanc dans une pose lascive. En arrière-plan, plus bas, on aperçoit le mur des Lamentations, lieu le plus sacré où les juifs peuvent prier dans la Vieille ville de Jérusalem.

Shmuel Rabinowitz, le rabbin responsable du mur des Lamentations, a qualifié cette semaine dans un communiqué l'incident d'« embarrassant, grave et attristant, qui porte atteinte à la sainteté du lieu et aux sentiments de ceux qui le visitent ».

Can you adam 'n' eve it!? The holy land just got truly holy!



It was #woman that first practised #agriculture that eventually led to early #civilisations such as #Sumeria - as told in the great #Hebrew poem "Adam and Eve in the Garden of Eden."#Israel #Jerusalem #MarisaPapen pic.twitter.com/6qRlNae1WA

— Beat Lowensberg (@beat_lowensberg) 28 juin 2018