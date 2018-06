Tous savoir sur Alexandria Ocasio-Cortez, la nouvelle figure anti-Trump de New York

Serveuse il y a encore six mois, Alexandria Ocasio-Cortez est devenue la femme politique américaine du moment. A 28 ans, cette New-Yorkaise a remporté cette semaine les primaires du parti démocrate. Une victoire inattendue pour la jeune femme, issue d'un milieu modeste, qui repète à l'envi qu'elle n'aurait jamais pensé avoir sa place dans le jeu politique.

Le 26 juin dernier, elle affichait des yeux écarquillés, la bouche grande ouverte, ébahie devant l'écran qui affichait les résultats. Désormais désignée candidate démocrate au Congrès pour le 14e district de New York (une circonscription qui englobe une partie du Bronx et du Queens),

Figure médiatique d'une nouvelle vague de candidats progressistes, Alexandria Ocasio-Cortez remplit tous les critères d'un outsider : femme, novice, jeune, Latino, issue d’un milieu modeste. Et pourtant, elle entre en grande pompe dans l'arène politique, quitte à la bousculer quelque peu.

This is the start of a movement.





Thank you all. — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 27 juin 2018

«Les personnes comme moi ne sont pas censées se présenter aux élections»

Diplômée de l'Université de Boston, elle rembourse toujours le prêt étudiant qui lui a permis de se spécialiser en économie et en relations internationales. Mais, après le décès de son père des suites d'un cancer, en 2008, elle avait été contrainte de mettre ses plans de carrière de côté pour trouver un petit boulot et soutenir sa famille.

Membre des Democratic Socialists of America, cette femme engagée n'a jamais occupé de fonctions politiques. Elle a précédemment travaillé en tant qu'éducatrice et community organizer (fonction qui s'inscrit dans un mode d'action local destiné à redonner le goût de la politique aux citoyens d'un quartier ou d'une communauté) dans le Bronx, où elle est née.

En 2016, elle s’était investie dans la campagne présidentielle de Bernie Sanders. Mais, après l'échec face à Hillary Clinton, les groupes de soutien formés dans le sillage de sa campagne avaient suggéré à la jeune femme de franchir le pas, et de se présenter face à Joseph Crowley, un cacique du parti démocrate, depuis vingt ans représentant du district au Congrès.

Une progressiste convaincue

La candidate démocrate affiche des revendications d'ailleurs bien plus progressistes que son prédécesseur, dans une circonscription où la moitié de la population est d'origine hispanique et où 12% des foyers se situent sous le seuil de pauvreté.

Elle réclame notamment l'abolition des services d'immigration américain (ICE), vivement critiqués pour leurs méthodes d'arrestation et de renvoi d'immigrés sans papiers, l'accès au système de santé pour tous à travers le programme Medicare, mais aussi la gratuité de la scolarité et un meilleur accès au logement, comme elle l'affirme dans sa vidéo de campagne.

Selon la candidate, «au cours des trois dernières années, le prix médian d'un appartement de deux chambres dans le 14e district de New York a augmenté de 80%» avait-elle pointée lors d'un interview pour Vogue. Sa mère n’a d’ailleurs plus les moyens de rester vivre dans le Bronx et vit actuellement en Floride.

La New-Yorkaise joue la carte de la proximité et de l'indépendance. Elle a d'ailleurs refusé tout financement venu d'entreprises, en particulier les société liées au développement de l'immobilier de luxe qu'elle dénonce, et a choisi de fonder sa campagne sur une multitude de dons, en dessous des 200 dollars chacun.

Des choix audacieux qui font de cette novice une figure d'opposition politique charismatique à la politique du président Donald Trump. L'ex-actrice de la série Sex and The City, Cynthia Nixon, qui prétend à l'élection de gouverneur de New York, lui a également apporté son soutien. Deux progressistes, qualifiées d'extrême gauche sur l'éventail politique américain.

Mais tout n'est pas encore gagné pour cette battante charismatique : pour devenir la plus jeune élue à siéger au Congrès américain, elle devra affronter le candidat républicain Anthony Pappas, le 6 novembre, lors des élections de mi-mandat.