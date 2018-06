5 morts dans une fusillade dans un journal aux Etats-Unis

«Il y a cinq morts à notre connaissance. Il y a d'autres personnes qui sont gravement blessés», a indiqué à la presse Bill Krampf, le chef par intérim de la police locale.

Un suspect est interrogé par la police, ont aussi indiqué les autorités. Selon la chaîne américaine CBS, il s'agit d'un homme blanc âgé d'une vingtaine d'années.

William Krampf, acting chief of police for Anne Arundel County, says five people dead in #CapitalGazette shooting and several people are "gravely injured." https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/EiKocHpx2A

— CBS News (@CBSNews) 28 juin 2018