Un prof parcourt 1000 km pour avoir des relations intimes avec une adolescente

Âgé de 52 ans, un professeur américain à l'Université de Miami (Floride) est accusé d'être membre d'une application qui héberge un forum de discussion et des services de messagerie privés sur la prostitution.

Kevin Connor Armitage a posté plus de cinq-cent messages dans lesquels il raconte ses expériences sexuelles avec des prostituées de l'Ohio, de l'Arizona, de Tijuana, du Kansas et du Colorado, rapporte le New York Post.

Il a également entamé une discussion en ligne avec une jeune fille de 14 ans, à laquelle il a proposé d'avoir des relations sexuelles. Après que l'adolescente lui a donné son numéro de téléphone, ils ont convenu d'un rendez-vous.

Le professeur a alors parcouru pas moins de 1000 km pour se rendre à Kansas City, dans le Missouri, où il devait d'abord rencontrer le cousin de la jeune fille dans un restaurant. Mais une fois sur place, il a été interpellé par des policiers : l'adolescente n'était en fait qu'une policière, qui l'a piégé depuis le début.

L'homme a été placé en détention provisoire. Il risque jusqu'à trente ans de prison.