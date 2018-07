Un homme qui ne savait pas nager meurt après avoir sauvé un enfant de la noyade

Victor Mozqueda, un jeune homme de 22 ans, se promenait avec sa famille lorsqu'il a aperçu un enfant en très mauvaise posture : tombé à l'eau, il était promis à une mort certaine, relaye CNN.

N'écoutant que son courage, le jeune homme n'a pas hésité une seconde, et a plongé alors même qu'il ne savait pas nager, et a réussi à atteindre le petit garçon. Ce dernier s’est agrippé au cou de Victor et ne l’a plus lâché.

Even though he couldn't swim, Victor Mozqueda jumped into a raging river to save a 5-year-old boy from drowning. He rescued the boy, but died in the process. https://t.co/E340XVvu7a

— CNN Philippines (@cnnphilippines) 28 juin 2018