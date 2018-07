En Thaïlande, mobilisation nationale autour du sort des enfants piégés dans une grotte

Opérations de secours en direct à la télévision, chanson en leur hommage... Lundi, le sort des 12 enfants et de leur entraîneur piégés depuis neuf jours dans une grotte inondée suscitait une mobilisation nationale, même si aucun contact n'a pu encore être établi.

Les plongeurs n'ont jamais été aussi proches de la chambre souterraine où le groupe se trouverait, dite «Pattaya Beach», suscitant une montée d'espoir. Depuis la base opérationnelle installée dimanche au coeur de ce réseau de dix kilomètres de long, «la distance jusqu'à Pattaya Beach est de moins de 600 mètres», a expliqué un responsable de la marine à l'AFP.

L'espoir était donc de mise lundi, que ce soit dans les directs télévisés ou dans la cour de l'école de Mae Sai Prasitsart, dans le nord de la Thaïlande, où sont scolarisés six des douze enfants. Une cérémonie y a été organisée lundi, dans l'espoir de «bonnes nouvelles» à venir.

[ROYAL THAI NAVY / ROYAL THAI NAVY/AFP]

«Laissez-le revenir et jouer au football avec nous, il me manque», a imploré parmi les 200 enfants réunis pour l'occasion Tilek Jana, dont l'ami Prajak est parmi les disparus. «Je prie toutes les nuits pour que ces 13 vies soient sauvées. J'espère que nous aurons de bonnes nouvelles» sous peu, a ajouté Jakkrit Muenghong, un des professeurs de Prajak.

«Nous chantons, prions et leur envoyons notre soutien pour leur donner la force d'attendre que l'aide arrive», ajoute Kanet Pongsuwan, le directeur de l'école. Les jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur s'étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang, dans cette zone de forêt tropicale dense, à la frontière avec la Birmanie et le Laos.

Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson et aucun contact n'a depuis pu être noué avec eux.

[Laurence CHU / AFP]

Leur drame était relayé lundi en direct à la télévision thaïlandaise et les internautes thaïlandais ne parlaient que de cela. Un chanteur célèbre en Thaïlande, Kong Huayrai, a même écrit une chanson en leur hommage: «Nous ne savons pas qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, mais où êtes-vous? Avez-vous froid et faim?», dit la balade, diffusée à la télévision. «Le vent peut-il vous atteindre pour vous dire qu'il y a des gens qui vous attendent?», poursuit la chanson.

Lundi, des membres de l'ethnie montagnarde des Lisu se sont réunis non loin de la grotte pour sacrifier des poulets et des cochons, une offrande aux esprits de la rivière et de la forêt, pour les implorer de permettre le retour sains et saufs.

Bataille contre le temps et l'eau

«Nous nous battons contre le temps et l'eau pour sauver ces 13 vies», a assuré le gouverneur Narongsak Osottanakorn. «Le tunnel est rempli de boue, les plongeurs doivent l'évacuer», a-t-il encore dit.

Des dizaines de plongeurs, y compris internationaux, sont mobilisés depuis plus d'une semaine pour tenter de retrouver les enfants. Des équipes de spécialistes étrangers venus d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine, ainsi qu'une trentaine de soldats américains, sont arrivées dans cette zone montagneuse reculée pour prêter main forte au millier de secouristes thaïlandais mobilisés.